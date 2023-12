Die Millionen-Marke geknackt

Der Winter lag hinter den Erwartungen, dafür konnten die Pillerseetaler im Sommer ein Plus von über zehn Prozent einfahren. Dank der guten Finanzlage konnte das Darlehen für den Büroankauf zurückgezahlt werden.



St. Ulrich | Sie scheinen mit der Arbeit ihres Tourismusverbandes zufrieden zu sein, die Pillerseetaler. Es war gerade einmal die sprichwörtliche „Handvoll“ Mitglieder, die am Montagabend die Vollversammlung besuchten.



Geprägt war die Zusammenkunft von einem Abschied und einem Neubeginn – so zog Armin Kuen ein letztes Mal Bilanz als Geschäftsführer. Seine Nachfolger – die, wie berichtet, seit Anfang Oktober mit Christof Willms und Daniela Resch feststehen, stellten sich vor und informierten über ihre Projekte.



Übrigens feierte an diesem Abend auch TVB-Obmann Markus Kogler – er hatte erst im März die Obmannschaft von Bettina Geisl übernommen – seine Premiere. Wie er betonte, „gibt es die eierlegende Wollmilchsau nicht. Ich bin aber überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen aber mehr Selbstbewusstsein bekommen.“ Er klärte auch über die Umsetzung des Strategiepapiers „22+“ auf.



Dass der Weg der Pillerseetaler der richtige ist, zeigen die Zahlen, die Kuen präsentierte. Der Winter sei zwar aufgrund einiger Faktoren mit einem Minus von elf Prozent hinter den Erwartungen geblieben. Vor allem der Schneemangel in der Zeit vor Weihnachten und nach Dreikönig habe zu einem Einbruch der Nächtigungen geführt. Fest stehe jedoch, dass mit einer höheren Qualität der Betriebe eine bessere Auslastung einhergehe.



Sommersaison mit Plus von über elf Prozent

Der Sommer hingegen übertraf bei weitem die Erwartungen – dank saisonverlängernder Maßnahmen konnte ein Plus von 11,7 Prozent eingefahren werden. „Im Tirolvergleich ist das Pillerseetal der große Gewinner“, strahlte Kuen. Besonders freute ihn, dass die Millionen-Marke geknackt werden konnte. 1.037.997 Nächtigungen wurden registriert. Informationen gab es auch über die Investitionen. So wurden in der Region rund 78.000 Euro in den Sommer-Abendshuttle investiert, den über 13.000 Personen nutzten.



Von der Innen-Marketingkampagne „Für unser Pillerseetal“ berichtete Christof Willms. Das Ziel sei die Stärkung der Tourismusgesinnung in der Region unter dem Motto „Das PillerseeTal als Lebensraum“. So wollen die Touristiker Bewusstsein für die Arbeit des TVB schaffen. Dieser sei Teil der Einheimischen und nicht nur eine Institution, so Willms.



Daniela Resch hingegen hat ihren Fokus auf die Mitarbeiter der Tourismusbetriebe in der Region gelegt. Sie informierte über ihre Ideen, wie man Mitarbeiter in die Region bringen und vor allem mit unterschiedlichen Ideen auch halten kann.



Erfreuliches hatte AR-Vorsitzender Manfred Kals zu berichten: Dank der guten Finanzlage konnte das Darlehen für den Ankauf des Bürogebäudes in Fieberbrunn bereits zurückgezahlt werden. M. Klausner

Bild: Abschied und Neustart: Christof Willms, Armin Kuen, AR-Vorsitzender Manfred Kals, Daniela Resch und TVB-Obmann Markus Kogler (von links) freuen sich auf ein erfolgreiches Tourismusjahr. Foto: Klausner