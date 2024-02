Die Mausefalle schnappt wieder zu

Die Streif von unten nach oben: Am Samstag lockt einer der spektakulärsten Bewerbe wieder zahlreiche Sportler aus nah und fern an den Hahnenkamm.



Kitzbühel | Am Samstag, 24. Februar, ist es wieder so weit: Um 18.30 Uhr fällt zum 13. Mal der Startschuss zum Vertical Up. Neben bekannten Namen wie etwa Seriensieger und Streckenrekordhalter Christian Hoffmann, Trailrunner Hannes Namberger und Langstreckenläuferin Rosanna Buchauer werden auch wieder zahlreiche Hobby-Sportler mit dabei sein. Während sich die Profis um den Sieg duellieren, steht bei den Teilnehmern der Rucksack-Klasse vor allem das Erlebnis auf der Streif im Vordergrund. Die knisternde Stimmung am Start, dann das Lichtermeer am Hausberg und schlussendlich die letzten Meter über die Mausefalle bis ins legendäre Starthaus, begleitet von den Anfeuerungsrufen der Zuschauer, garantieren Gänsehaut.



Spaß und Dabeisein stehen im Vordergrund

Für Teams gibt es wieder eine eigene Wertung. Besonders beliebt ist die Best-dressed Kategorie. Hans-Peter Meyer hat nicht nur diese Klasse in den letzten Jahren durch seine originellen Kostüme geprägt. Der Kitzbüheler ist einer von wenigen Startern, die bisher jedes Mal mit dabei waren.



Für ihn ist der Vertical Up das Highlight des Jahres. „Ich wohne am Schattberg und bin immer am Hahenkamm unterwegs. Mit dem Rennen hat meine sportliche Karriere erst so richtig begonnen. Ich habe keinen Trainingsplan und bin kein Profi-Athlet, deshalb wollte ich ein Zeichen setzen und zeigen, dass bei Hobbysportlern nicht die Leistung, sondern der Spaß im Vordergrund stehen sollte“, so der mehrfache Hogmoar-Sieger. Mit welchem Kostüm er dieses Mal die Streif bezwingen wird, bleibt eine Überraschung.



Vertical Up für Kinder und After-Race Party

Bereits ab 17.30 Uhr dürfen die Kinder erste VUP-Luft schnuppern. Gemeinsam laufen sie kurz Richtung Ganslernhang nach oben. Nachdem einige Hindernisse überwunden wurden, geht es mit dem Zipflbob wieder nach unten.



Zuschauer können bis 22 Uhr mit der Hahnenkammbahn hautnah beim Rennen mit dabei sein. Ab 21.45 Uhr wird im K3 KitzKongress bei Live-Musik gefeiert. Alle Infos unter www.vertical-up.com sh

Bild: Hans-Peter Meyer war bisher bei allen 13 Ausgaben mit dabei. Nicht nur war er jedes Mal einer der schnellsten auf der Streif, sondern begeisterte auch immer mit seinen ausgefallenen Verkleidungen. Foto: Michael Werlberger