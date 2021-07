Die Lederhosen brennen wieder!

Die fünf voXXclub-Jungs, ihre Fans und Freunde feiern das erste Wiedersehen nach der Corona-Pause in Kirchberg: beim gemeinsamen Wandern und natürlich beim großen Openair-Live-Konzert.



Kirchberg | Endlich wieder dahoam, endlich wieder in Kirchberg! Das kultige Fan- und Musikspektakel von voXXclub & friends kann nach den Verschiebungen im Vorjahr und dem langen Warten heuer planmäßig über die Bühne gehen. Die Freude der Bandmitglieder darüber könnte nicht größer sein:

„Kirchberg - wir kommen!“, verlautbaren die fünf sympathischen Jungs glücklich über die Sozialen Medien.

Wanderchallenge und Dämmerschoppen

Für voXXclub ist dieses Fan- und Musikfestival, das am kommenden Wochenende seine insgesamt vierte Auflage in der Brixentalmetropole erleben wird, nicht nur heuer ein absoluter Höhepunkt im Jahr. „Wir sind gerne in Kirchberg, weil wir hier so viel mit unseren Fans erleben können. Es ist so schön hier und wir fühlen uns pudelwohl. Es ist wie heimkommen.“

Tag 1 des Festivals (Freitag, 2. Juli) ist wie gewohnt der Wander-Challenge gewidmet, die Fans und Stars auf den Hahnenkamm führen wird. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Talstation der Fleckalmbahn. Im Berggasthof Sonnenrast steigt ab 14.30 Uhr ein Radio U1-Dämmerschoppen, wo DJ Luggi sowie die Band „Juhee aus Tirol“ hoch über Kirchberg zusammen mit voXXclub für beste Stimmung sorgen werden.

voXXclub rocken am Parkdeck Pöllmühle

Am Tag 2 (Samstag, 3. Juli) steigt das heiß ersehnte und seit langem erwartete Openair-Konzert von voXXclub & friends auf dem Parkdeck Pöllmühle im Dorfzentrum von Kirchberg. Ein regelrechtes Feuerwerk an Hits wird sich in der Konzertarena entladen. Darüber hinaus erhalten die Gastgeber musikalische Verstärkung von Julia Buchner aus dem benachbarten Pinzgau sowie den Granaten, der fetzigen Volksmusikband aus der Steiermark. Einlass ist ab 17 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr.

Drei-G-Regel und Registrierung vor Ort

Zwei Tage voller Spaß und Festivalstimmung, aber auch mit Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbestimmungen erwarten Fans und Künstler. Für die Teilnehmer der Wanderung sowie für die Besucher des Openairs gilt ausnahmslos die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen)sowie eine QR-Registrierungspflicht vor Ort. Alexandra Fusser

Bilder: voXXclub rocken Kirchberg am kommenden Wochenende. Foto: Christian Barz

Auf der Openair-Bühne am Parkdeck Pöllmühle in Kirchberg zu Gast: Die Granaten aus der Steiermark sowie Julia Buchner. Fotos: Peter Reiderl; Gerald Lobenwein