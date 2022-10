Die Lange Nacht des Kabaretts

Seit 20 Jahren ist die österreichweite Tour der „Langen Nacht des Kabaretts“ eine Fixgröße der Kleinkunst-Szene.



Kitzbühel | Die größten Talente des Landes präsentieren gemeinsam Ersponnenes und die Highlights aus ihren aktuellen Programmen.

Sonja Pikart: Da schleicht sich doch glatt eine erfrischende Neue in die Kabarettszene: Bei Sonja Pikart verbinden sich komödiantisches Talent, authentisches Auftreten, intelligente und freche Pointen aus dem Hinterhalt und ein gutes Stück Poesie zu einem großartigen und vielschichtigen Abend.



BE-Quadrat: BEttina Bogdany & BErnhard Viktorin sind BE-Quadrat. Sie verbinden BEgnadete Stimmen und BEeindruckende Klavierakrobatik mit BEgeisternder Comedy. eines der rasantesten Musikkabaretts Österreichs.

Jo Strauss: Der studierte Philosoph, Scharfrichterbeil-Gewinner und Liedermacher Jo Strauss überzeugt mit tiefschwarzem Humor, philosophischem Tiefgang und brillantem Songwriting. Philosophisch, melancholisch, morbide - wunderschön.



Didi Sommer: Der Sommer wurde im Winter geboren, ist im Mühlviertel aufgewachsen, lebt und arbeitet aber in Wien, weil es im Mühlviertel keine Arbeit gibt für ihn. Er war Ganzkörper-Poetry-Slammer und ist jetzt Kabarettspieler mit Geschichten ganz nahe an den Menschen. Am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Café Praxmair. Vorverkauf: Kitzbühel Tourismus, Raiffeisenbank Kitzbühel.

Bild: Kabarett-Größen des Landes rüsten sich für die Lange Nacht des Kabaretts am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Café Praxmair. Foto: Joham