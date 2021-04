Die Gemeindebücherei Westendorf empfiehlt

Was haben flackernder Kerzenschein, flauschige Kuschelsocken, Grillabende mit Freunden, ein gutes Buch und eine PH-Leuchte von 1958 gemeinsam? Eigentlich nichts, doch sie alle sind hyggelig und machen somit glücklich.



Westendorf | Hygge ist das dänische Wort für Gemütlichkeit oder Heimeligkeit. Aber noch viel mehr als das ist es eine Lebensart für innere Harmonie. Hygge hilft durch den langen Winter, macht den Sommer noch schöner und ist fester Bestandteil der dänischen Identität.



„Hygge – Ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht“ schenkt dem Leser auf 285 Seiten neue Energie und jede Menge Inspiration. Es ist ein Buch für mehr Glücksmomente im Leben, für heitere Stunden und pure Gemütlichkeit – und somit das perfekte Buch in Zeiten wie diesen.



Über den Autor

Meik Wiking liebt und lebt Hygge schon seit Langem. Der in London lebende Däne mit deutschen Wurzeln ist der Gründer und Leiter des Kopenhagener Instituts für Glücksforschung und somit eine kompetente Adresse zum Thema „Glücklich Leben“.



Wiking (Jahrgang 1978) blickt auf einige erfolgreiche Bücher zurück, unter ihnen „Lykke – der dänische Weg zum Glück“ und „Die Kunst der guten Erinnerung: Und wie sie uns dauerhaft glücklicher macht“. Michaela Ehammer



Gemeindebücherei Westendorf im Haus der Vereine

