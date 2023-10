Die Früchte der Rose…

Eigentlich sind es nur Scheinfrüchte, aber das war’s dann schon mit Schein – die Hagebutte hält, was sie verspricht!



Die roten Kraftpakete sind wahre Vitamin-C-Bomben und das mit Sondereffekt: während im Allgemeinen der Vitamingehalt von Tees innerhalb kurzer Zeit abnimmt, bleibt das Vitamin C der Hagebutte lange Zeit erhalten und ist auch weit nicht so hitzeempfindlich wie so manch andere Quelle.



Wenn man von einem ungefähren Tagesbedarf an Vitamin C eines Erwachsenen mit rund 100 mg ausgeht, wäre er mit rund zehn bis 12 Gramm Hagebutten gedeckt. Am einfachsten geht das mit Hagebutten-Pulver. Dafür (am besten mit Handschuhen ausgestattet) die schönen roten Früchte sammeln, aufschneiden und trocknen, gerne auch die Kerne dabei lassen, diese enthalten Galaktolipide, die besonders bei Arthrose und Gelenkschmerzen wirksam sind.



Gut durchgetrocknet fein pulverisieren (am einfachsten in der Kaffeemühle) und schon hat man ein tolles Nahrungsergänzungmittel aus der Natur!

Elisabeth Standl, Dipl. Kräuterfachfrau