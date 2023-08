Die Adler sind zurück am Eis

Nachdem die Kitzbüheler Adler in der vergangenen Saison der Alps Hockey League (AHL) erstmals die Playoffs erreicht haben, soll in der kommenden Saison der nächste Schritt gelingen.



Kitzbühel | Die Vorbereitungen laufen mit den Siegen in den ersten beiden Vorbereitungsspielen gut, der Kader des EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel wurde über den Sommer entscheidend verstärkt, es ist sozusagen alles angerichtet für eine erfolgreiche Saison.



Adler-Präsident Volker Zeh meinte dazu zuversichtlich: „Ich denke, wir sind nach der Kadervertiefung gut gerüstet. Unser Trainer Marco Pewal macht einen tollen Job, er stellt die Mannschaft gut ein. Nach dem Trainingslager in Ferlach haben wir noch zwei Vorbereitungsspiele und starten danach in die neue Saison.“



Pewal sehr zufrieden über Neuzugänge

„Wir haben über den Sommer hart daran gearbeitet, Spieler mit der richtigen Einstellung und viel Erfahrung zu finden. Dies ist uns sehr gut gelungen,“ zeigt sich Headcoach Marco Pewal zufrieden. „In den Playoffs der vergangenen Saison hat uns vor allem die Erfahrung gefehlt. Dies sollte mit den Neuzugängen in dieser Saison nicht mehr der Fall sein,“ so Pewal weiter.

Sehr erfreut zeigt er sich darüber, dass sich zahlreiche Österreicher unter den Neuerwerbungen befinden. Mit der Verpflichtung von Rafael Rotter ist den Adlern ein echter Transfer-Coup gelungen, der für die Weiterentwicklung der Mannschaft eine wichtige Rolle spielen wird.



Kitz Hockeycamp für den Nachwuchs

Mit Unterstützung des gemeinnützigen Vereins Kinderlachen e.V. fand das Kitz Hockeycamp bereits zum dritten Mal statt. Veranstaltet wurde das Training vom Headcoach des Adler-Nachwuches, Jocke Andersson. 70 Kinder waren dabei, die von zwölf Coaches betreut wurden. „Mittlerweile haben wir es geschafft, ein Eishockey-Treffpunkt für die Jugend zu sein,“ freut sich Andersson. Präsident Zeh ergänzt dazu: „Das Projekt, das wir vor einigen Jahren mit Gerhard Eilenberger angestoßen haben, liegt mir besonders am Herzen. Wir werden alles daran setzen, dass wir noch mehr Kinder zum Eishockey bringen werden.“ ahoy

Bild: Der 5:4-Heimsieg gegen Deggendorf war der zweite Erfolg im Rahmen der Pre Season Testspiele. Foto: Hannes Franke