Der spurengewandteste Skiführer

Kitzbühel ist heute tatsächlich der Wintersportplatz in Österreich, der als einziger neben den mannigfachen Betätigungen im weißen Element auch Vergnügungen bietet, die wahrhaft Königen würdig sind.



Mit diesen Sätzen zogen die Kitzbüheler Nachrichten am 5. Februar 1938 den Schlussstrich unter den privaten Aufenthalt von König Leopold III. von Belgien und der Königinmutter Elisabeth von Ende Dezember 1937 bis Ende Jänner 1938.

Der König der Belgier logierte nicht in einem der Hotels, sondern mietete die oberhalb von Vorderaschbach errichtete „Villa Erna“, Haus 458 (Besitzerin Erna Ginthör). Der König reiste offenbar frühzeitig ab, die Königinmutter verblieb über vier Wochen.

In den Innsbrucker Nachrichten erschien am 8. Jänner 1938 ein ausführlicher Beitrag über den Besuch des Königs und der Königinmutter und den Saisonverlauf. Der Verfasser ist nicht bekannt. Am gleichen Tag wurde der Beitrag auch in den Kitzbüheler Nachrichten abgedruckt. Die lokale Redaktion strich falsche Angaben und ortsbekannte Hinweise.

Der König mietete neues Ferienhaus

Der König der Belgier hat die Villa Erna für einen Monat gemietet, wo er in Begleitung der Königinmutter Elisabeth bereits über eine Woche weilt. Der König ist ein gut aussehender Sportsmann, der ganz ohne offizielle Begleitung inkognito in Kitzbühel wohnt und begeistert Skisport betreibt. Er hat die Liebe zu den Tiroler Bergen von seinem Vater, dem berühmten Alpinisten, geerbt. 1)



Jetzt unternimmt der König mit dem bekannten Skilehrer Palaoro die Skiabfahrten vom Hahnenkamm. Franz Palaoro gilt als einer der ersten Skikanonen in Kitzbühel und hat den jetzt allgemein in der Skitechnik angewandten Parallelschwung eingeführt. Auch die Königinmutter Elisabeth ist eine hervorragende Skiläuferin und pflegt als bayrische Herzogin den volkstümlichen Ton im Umgang mit dem ältesten und sehr bewährten Kitzbüheler Ski- und Bergführer Klaus Zwicknagl, der sie auf den Touren begleitet. Am Mittwoch hat die Königinmutter die Abfahrt von der Brunnalpe, eine leichte und bei den jetzigen Schneeverhältnissen ideale Abfahrt vom Hahnenkamm gemacht, und der König hat die Standardstrecke des Skiwertungsabzeichens der „Goldenen Gams“ vom Hotel Ehrenbachhöhe über die Fleckalm und am Vortage die Ochsen-Kaseralm befahren. Wenn die königlichen Gäste täglich in der Kabine der Drahtseilbahn auf den Hahnenkamm fahren, von dem 22 leichte und lawinensichere Abfahrten nach Kitzbühel gehen, fallen sie nicht auf... von Hans Wirtenberger



Bild: Der König mietete für einen Monat die „Villa Erna“ bei Voderaschbach. Foto: Peter Brandstätter (2023)