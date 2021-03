Der neue VW ID.3 im Anzeiger Test Alltag

Am 15. Februar haben wir von Auto Pletzer Going den ID.3 in unserer Redaktion für eine Woche übernommen. Mit angezeigten 280 km Reichweite soll das "Volks-Elektroauto" seine Qualitäten im Zeitungsalltag unter Beweis stellen.



Kitzbühel | Das Beste zu allererst. Am meisten Spaß macht der ID.3 beim Beschleunigen und Überholen - aber dazu später mehr. Wir haben versucht den Volks-Stromer von VW in unserem Alltag zu testen. Heißt, ausschließlich Kurzstrecke. Am Montag, unserem stressigsten Redaktionstag, ist der ID.3 mehr am Parkplatz gestanden. Circa 15 km wurden tatsächlich gefahren, die Restanzeige am Abend betrug 262 km. Am Dienstag morgen bei ca. 2 Grad Plus zeigt das Instrument kaum Reichweitenverluste an, der ID.3 war die ganze Nacht nicht am Strom angehängt. Auch Dienstag sind wir mit dem Zeitungsmachen beschäftigt und nur wenig unterwegs. Rund 25 km waren meine Termine in und um Kitzbühel. Aber genau das wollten wir ja auch testen. Und am Abend habe ich den ID.3 wieder in meiner Einfahrt im Freien abgestellt, ohne Ladung über Nacht. P. Höbarth



Bilder: Der VW ID.3 fährt schnell und ist handlich. Foto: Auto Pletzer

Laden während eines Seespazierganges. Funktioniert an den Ladesäulen der Stadtwerke Kitzbühel unkompliziert. Foto: Anzeiger