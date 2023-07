Der „fast“ perfekte Ehemann

In der aktuellen Komödie der Volksbühne Waidring beschreibt die Autorin Jennifer Hülser die

chaotischen Folgen einer menschlichen Charaktereigenschaft.



Waidring | Männer können extrem ordentlich bis pedantisch sein, aber auch krankhaft unordentlich und faul. Letzteres trifft beim Ehepaar Maurer zu. Gaby (Sarah Treffer) packt frustriert die Koffer und stellt ihrem Peter (Markus Zelger) ein Ultimatum: Entweder er lernt den Haushalt zu schupfen oder sie reicht die Scheidung ein.



Das Chaos ist vorprogrammiert, denn Peter kann nicht einmal einen Toaster bedienen, geschweige denn wie seine Frau Gaby für die Nachbarin kochen. Dabei stellt er sich die Frage, ob Wasser anbrennen kann? Sein bester Freund und Fußballfan Andi (Alex Treffer) versucht, ihn mit Praxistipps zu unterstützen und ist ihm eine wichtige Hilfe, besonders als Peter für seine Nachbarin Ella (Maria Danzl) einen Eintopf kochen soll.



Zudem braucht auch die schöne Diana (Iris Seisl) dringend Hilfe von den besten Freunden. Ihre Anliegen machen alles noch komplizierter, denn Peters „geliebte“ Schwiegermutter (Anita Seibl) quartiert sich bei ihm ein und will ihn mit wehenden Fahnen untergehen sehen. Als die fürsorgliche Nachbarin einen Kammerjäger (Laurenz Seiwald) engagiert, weil sie gehört hat, dass sich bei den Maurers Ungeziefer eingenistet hat, kommt es zum unausweichlichen Showdown.



Unter der Regie von Herbert Koblinger zeigen sich die Darsteller – eine gelungene Mischung aus erfahrenen und jungen Schauspielern – in Spiellaune und sorgen für einen überaus unterhaltsamen und wortwitzigen Theaterabend.



Weitere Spieltermine im Pfarrsaal

Ob es im Hause Maurer ein Happy End gibt, zeigen die nächsten Aufführungen im Pfarrsaal Waidring: Dienstag, 11. Juli, Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr und am Sonntag, 16. Juli, bereits um 16 Uhr. rw