Der Wildpark Aurach begeistert

Der Wildpark Aurach begeistert durch seine einzigartige Lage mit Panoramablick auf die Kitzbüheler Alpen und durch seine 300 tierischen Bewohner: sehen Sie Rotwild, Damwild und Muffelwild sowie Steinwild, Luchse, Wildkatzen, Yaks, Schnee-Eulen, Uhus, Alpakas und viele andere Tiere.



Der Wildpark Aurach ist ein privat geführtes Familienunternehmen, das im Jahr 1972 gegründet wurde. Das Wohl unserer tierischen Bewohner, artgerechte Lebensräume und Anlagen, die den aktuellen Anforderungen entsprechen, sind für uns überaus wichtig und dafür gibt Familie Pletzer mit dem Wildpark-Team tagtäglich ihr Bestes und steckt viel Herzblut in die Arbeit.

Tägliche Wildfütterung

Ein besonderes Highlight ist die eindrucksvolle Wildfütterung, die täglich um 14.30 Uhr am großen Futterplatz stattfindet

Süßer Nachwuchs

Es gibt wieder herzige Jungtiere zu begutachten: derzeit sehen Sie Steinkitze, Hirschkälber, Zwergziegenkitze, Lämmer und Bennett-Känguru Babys. Und im Streichlstadl, einem absoluten Highlight für Kinder, wohnen Alpakas, Lamas, Zwergziegen, Schafe, Esel, Mini-Shetlandponys und Hasen..



NEU: weitere heimische Tierarten

In den letzten Jahren hat man sich auf die Haltung heimischer Tierarten spezialisiert: es sind Europäische Wildkatzen, Schleiereulen, Falken und Steinkäuze eingezogen. Und auch vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie Alpine Steinschafe, Turopolje Schweine, Mangalitza Schweine und Haubenenten sind zu sehen.



NEU: Werden Sie Tierpate

Mit einer Patenschaft übernehmen Sie einen Teil der Futter- und Pflegekosten

der jeweiligen Tierart für 1 Jahr. Patenschaften sind auch ein wunderbares Geschenk zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen, Jubiläen etc..

Wie Sie Tierpate werden? – Alle Informationen finden Sie auf der Webseite des Wildpark Aurach!



Gasthaus Branderhofstube

Direkt vor dem Eingang des Wildparks befindet sich das gemütliche Gasthaus Branderhofstube mit großer Sonnenterrasse und Kinderspielplatz. Hier werden Sie mit heimischen Schmankerln, hausgemachten Strudeln nach Omas Art, köstlichen Eisbechern und erfrischenden Getränken verwöhnt. Das Gasthaus kann auch gerne für geschlossene Gesellschaften oder private Feiern am Abend gebucht werden. www.wildpark-tirol.at

Bild: Inhaberin Andrea Pletzer-Gasser und das Wildpark-Team freuen sich auf Ihren Besuch.