Der SV Brixen hat es geschafft

Triumph in der Landesliga Ost: SV Brixen feierte den Meistertitel nach Sieg gegen SVG Stumm. Kirchdorf und Westendorf steigen in die Landesliga auf.



Kitzbühel | Nach einer Niederlage zu Beginn der Woche behielt der SV Brixen die Nerven und sicherte sich durch einen 2:1-Heimsieg gegen die SVG Stumm den Meistertitel der Landesliga Ost.



Brixen holt Meistertitel im zweiten Anlauf

Landesliga | In der ersten Begegnung der Doppelrunde, dem Auswärtsspiel beim SV Breitenbach, kam es zum Showdown zwischen den beiden Tabellenspitzen. Nach einem Treffer von Thomas Hoflacher musste sich der SV Brixen mit einem knappen 1:0 geschlagen geben.



Nur wenige Tage später hatte der SV Brixen den zweiten Matchball. Diesmal auf heimischem Boden gegen die SVG Stumm. Die Anspannung am Sportplatz in Brixen war zu spüren. Das Spiel begann vorsichtig, beide Mannschaften tasteten sich ab, bemüht, keinen Fehler zu machen. Es gab einige Torchancen auf beiden Seiten, doch die spürbare Nervosität hemmte die Spieler. Die Erleichterung kam in der 40. Minute, als Stefan Bucher das erste Tor des Spiels erzielte und die Fans des SV Brixen zum Jubeln brachte.



Nach dem Seitenwechsel ließ Toptorjäger Michael Grahammer ungewöhnlicherweise mehrere Topchancen ungenutzt. In dieser kritischen Phase bewies Brixens Trainer Andreas Hölzl sein goldenes Händchen. Er wechselte Maximilian Aschaber ein, der in der Schlussphase die Nerven behielt und cool das 2:0 für den SV Brixen erzielte. Ein spätes Eigentor sorgte allerdings noch einmal für Spannung in den letzten Spielminuten. Mit dem Schlusspfiff brachen jedoch alle Dämme. Der Jubel am Sportplatz war grenzenlos, als der SV Brixen den Meistertitel in der Landesliga Ost fixierte.



Dieser Triumph zeigte die Entschlossenheit und den Kampfgeist des SV Brixen und unterstreicht ihren verdienten Platz an der Spitze der Landesliga Ost.



Westendorf stürmt in die Landesliga

Gebietsliga | In einer außergewöhnlichen Doppelrunde sicherte sich der SV Westendorf auf eindrucksvolle Weise seinen Platz in der Landesliga. Die Entscheidung fiel im zweiten Spiel daheim gegen Brixlegg. Stephan Lindner sorgte mit seinem Treffer in der 12. Minute für die Führung, bevor Julian Reich in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte.

In der zweiten Halbzeit spielte sich Westendorf regelrecht in einen Rausch. Hannes Zass erhöhte auf 3:0 per Freistoß in der 50. Minute, eine Minute später erzielte Jakob Antretter das 4:0. Kurz vor dem Spielende traf Josef Fuchs per Elfmeter zum 5:0 und sicherte damit den Aufstieg des SV Westendorf in die Landesliga.



Auch SV Kirchdorf steigt in Landesliga auf

Der SV Kirchdorf setzte seine unglaubliche Serie fort und erhöhte die Anzahl seiner ungeschlagenen Spiele auf 14. Der Triumphzug begann mit einem 0:2-Sieg in Hippach.

Das Heimspiel gegen den FC Vomp war ein weiterer Meilenstein. Tobias Baumann brach kurz vor der Halbzeitpause mit seinem Tor zum 1:0 den Bann und quasi mit dem Wiederanpfiff nach der Pause erhöhte Baumann auf 2:0. Nach zwei weiteren Toren stand am Ende der fulminante 4:0-Heimsieg fest. Die eindrucksvolle Siegesserie katapultierte den SV Kirchdorf in die Landesliga und bewies die Leistungsfähigkeit und den Siegeswillen des Teams.

Stefan Adelsberger