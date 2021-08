Der Reinigungsprofi mit Herz

Reinigen, bügeln, pflegen, imprägnieren: Wäsche, Kleidung und Heimtextilien sind beim Waschbär in St. Johann in den besten Händen. Ein echter Fachbetrieb – kompetent, zuverlässig und nah am Kunden.



Der Waschbär ist ein Spezialist im Bereich der Textilreinigung und Wäscherei – und Inhaber Robert Ortner ein Vollprofi seines Fachs. Mit viel Knowhow und langjähriger Erfahrung steht der Chef des Hauses bei allen Fragen der Textilreinigung mit Rat und Tat fachkundig zur Seite und hat für jedes Problem die perfekte Lösung parat.

Für faltenfrei gebügelte, duftend frische und hygienisch reine Wäsche ist der Waschbär ein kompetenter Ansprechpartner, da er mit den modernsten Maschinen ausgestattet ist. So können etwa mit dem VEIT Hemden-Finisher, dem ersten seiner Art in Westösterreich, ab sofort auch maschinengebügelte Hemden günstig angeboten werden. Selbst für Bettwäsche in Übergrößen ist man im Hause Ortner bestens gerüstet.



Wintermantel, Ballkleid, Musikantentracht, Uniform

Die Kleiderreinigung ist ein weiteres Spezialgebiet, dem sich der Waschbär mit besonderer Sorgfalt annimmt. Außergewöhnliche und unersetzbare Kleidungsstücke (Trachten, Uniformen) sowie spezielle Berufsbekleidung (Hotel, Gastro, Polizei, Feuerwehr) werden sachgerecht und schonend gereinigt, Skischulanzüge darüber hinaus mit einem Spezial-Nässestopper imprägniert. Weil funktionale Sportbekleidung eine Sonderbehandlung erfordert, vertrauen selbst die Tennis-Profis des Generali Open oder die Kicker des VfB Stuttgart bei regionalen Groß-Events täglich auf die Kompetenz des St. Johanner Fachbetriebes.



Der Waschbär reinigt alle Heimtextilien – Steppdecken, Federbetten, Frotteewaren, Vorhänge, Gardinen, Möbelstoffe, Teppiche, Matratzenbezüge, Tierdecken u.v.m. – bis in die letzte Faser. Auch anspruchsvolle Materialien, wie etwa Leder, werden wirkungsvoll sowie schonend gereinigt und gepflegt.



Kunden schätzen die individuelle und lösungsorientierte Beratung und das professionelle Service des Fachbetriebes, in dem sich selbst der hartnäckigste Fleck in Wohlgefallen auflöst.

www.textilreinigung-waschbaer.com

Bild: Sonja und Robert Ortner finden für jedes Problem die perfekte Lösung. Foto: Defrancesco