Der Job-Anzeiger startet am 6. Mai

Der Kitzbüheler Anzeiger startet am 6. Mai seine neue Plattform, den „Job-Anzeiger“.



Kitzbühel | Wie bringt man Stellenangebot und Nachfrage perfekt zusammen? – Ganz einfach, mit dem neuen Job-Anzeiger.



„Es geht um das richtige Match“, sagt Kitzbüheler-Anzeiger-Geschäftsführer Stefan Pletzer. „Wir haben den Mix aus Print und Online mit einer guten Sichtbarkeit Woche für Woche. Mit dem Job-Anzeiger bieten wir somit auch crossmedial interessante Pakete an – in Kombination mit Social Media.“ Die neue Plattform führt ohne große Hürden zum Ziel – beispielsweise kann jeder seinen Job in der Basisfunktion zehn Tage lang gratis online stellen.



Weiterführende Angebote beinhalten eine gezielte, professionelle Reichweitenoptimierung. Neugierig geworden? Dann melden Sie sich gleich unter jobs@kitzanzeiger.at