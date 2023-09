Der Extremlauf kehrt zurück

Mitte Oktober ist es wieder soweit. Die World Extreme Run Challenge für Spitzen- und Hobbysportler wird auf der Streif und in der Kitzbüheler Innenstadt ausgetragen.



Kitzbühel | Am Samstag, 14. Oktober, gilt es wieder die Streif zu Fuß bergauf und bergab zu bezwingen. Mit Start und Ziel in der Kitzbüheler Innenstadt sind 8,8 Kilometer mit 950 Höhenmetern zu meistern. Es werden auch wieder bekannte Namen am Start stehen: Darunter Österreichs Marathon-Rekordlerin Julia Mayer – sie hält seit 2021 den Streif-Bergauf-Rekord bei den Damen – ebenso wie der Stubaier Berglauf-WM-Starter Christian Stern, der seinen Vorjahres-Rekord von unfassbaren 58:40 Minuten verteidigen möchte.



Night Run auch für Zweier-Teams

Bereits einen Tag davor, am 13. Oktober, findet am Abend in der Kitzbüheler Innenstadt der WERC Night Run statt. Der Rundkurs, der auch hervorragend für Hobbysportler geeignet ist, kann alleine oder in einem Zweier-Team bestritten werden. Der Reingewinn der gesamten Veranstaltung kommt Sporttalenten zugute. KA

Bild: Die Mausefalle wird bei der WERC wieder eine Schlüsselstelle sein. Foto: WERC