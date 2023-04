Der Ball landete erfolgreich im Korb

Bei der erstmals in der Sporthalle der Mittelschule Kirchberg ausgetragenen Landesmeisterschaft im Schulbasketball errang die heimische Mannschaft den Titel.



Kirchberg | Nach Absage einer Innsbrucker Schule, stellte der Coach der Kirchbergerinnen zwei Teams, die Eagles und die Diamonds. Aus Innsbruck war das BRG in der Au angereist, um den Titel in die Landeshauptstadt zu holen.

Die Tribüne der MS Kirchberg war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung in der Halle großartig. Angefeuert von den eigenen Schulkollegen, Buben und Mädchen aus der VS Kirchberg sowie zahlreichen Eltern kämpften die beiden Kirchberger Teams im ersten Spiel um die Punkte.



Die Eagles aus den dritten und vierten Klassen ließen von Beginn an keinen Zweifel daran, wer die Vorherrschaft in der MS Kirchberg hat. Doch die Youngsters aus den ersten und zweiten Klassen kämpften tapfer und konnten im Finish sogar noch einige Körbe erzielen. Trotzdem war der Endstand mit 48:16 recht eindeutig.

Im zweiten Spiel zwischen Innsbruck und den Diamonds ging es bedeutend knapper her. Die Mädels aus Kirchberg hielten das Spiel bis zum dritten Viertel offen. Erst im letzten Spielabschnitt konnten die Innsbrucker Mädchen den knappen 22:16 Sieg fixieren.



Landesmeistertitel ging überlegen an die Eagles

So war es an den Eagles zu zeigen, wer die bessere Mannschaft ist. Die überlegene 10:0 Führung nach 5 Minuten war gleich zu Beginn eine klare Kampfansage. Was zunächst wie eine eindeutige Angelegenheit für die Kirchbergerinnen aussah, änderte sich mit Fortdauer des Spiels. Mitte des zweiten Viertels stand es nur noch 12:6.

In einer Auszeit konnte ihr Coach, Hartmut Riser, die Eagles wieder voll motivieren und so fielen die Körbe wieder wie am Fließband. In die Halbzeit ging es für die MS Kirchberg mit einem komfortablen Vorsprung von 20:6 Punkten.

Mit Fortlauf des Spiels konnten die Kirchbergerinnen ihren Vorsprung weiter ausbauen. Im letzten Viertel wurde zudem viel rolliert und alle Spielerinnen der Eagles konnten scoren. Am Schluss stand ein überragender 38:10 Erfolg für die MS Kirchberg zu Buche. Die Freude über die Goldmedaille und die damit verbundene Teilnahme an den Bundesmeisterschaften war riesengroß.



„Ich bin sehr zufrieden mit den Leistungen beider Teams. Sie haben heute überaus stark gekämpft und wirklich gutes Basketball gezeigt. Die starke Teamleistung hat diesen klaren Erfolg geprägt. Gratulation an die Mädels“, freute sich Coach Riser nach dem Turnier.



Bundesmeisterschaft in Innsbruck

In dieser Woche wird in Innsbruck um den Bundesmeister im Basketball Schulcup gespielt. Bereits in der Vorrunde treffen die Kirchbergerinnen auf starke Gegner.

Ihr Coach zu den Chancen: „Mit den Landesmeistern aus Oberösterreich und der Steiermark treffen wir bereits in der Vorrunde auf zwei erfahrungsgemäß sehr starke Bundesländer. Daher wäre ich schon sehr zufrieden, wenn wir in einem der beiden Spiele einen Sieg feiern könnten.“ Oberstes Ziel sei es, nicht Letzter zu werden. KA/ahoy

Bild: Das siegreiche Basketball-Team „Eagles“ der Mittelschule Kirchberg. Foto: Annalena Auinger