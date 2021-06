Den ganzen Sommer lang gewinnen!

Regional einkaufen, heimische Betriebe unterstützen und dabei absahnen: Die Initiative „Wir(t)schaffen es!“ vom Kitzbüheler Anzeiger und „impalawolfmitbiss“ geht in die zweite Runde. Mit attraktiven Gutschein-Preisen und noch mehr Vorteilen für die teilnehmenden Betriebe. Startschuss ist am 4. Juni, die Verlosungen beginnen mit 14. Juni und laufen immer montags den ganzen Sommer über.



20 Wochen, 11.725 Rechnungen im Gesamtwert von fantastischen € 1,6 Mio. und 435 glückliche Gewinner: Schon die erste Auflage des „Wir(t)schaffen es!“-Gewinnspiels war eine starke Ansage im Sinne der Regionalität und hat die Menschen im Bezirk Kitzbühel Woche für Woche dazu animiert, die Wirtschaft mit ihren Einkäufen wieder anzukurbeln. In diesem Sinne: Nochmals herzlichen Dank an alle Teilnehmer und eure unzähligen positiven Rückmeldungen! Der große Erfolg der Initiative macht uns stolz und motiviert zu mehr. Drum steht jetzt auch „Wir(t)schaffen es! 2021“ in den Startlöchern!



Betriebe & Teilnehmer gewinnen noch mehr.

„Die letzten Monate haben gezeigt, dass regionaler Zusammenhalt wichtiger ist denn je! Und wie wichtig die Betriebe und Landwirte vor Ort für die Versorgung der Menschen und die Unabhängigkeit von multinationalen Konzernen ist.

Gemeinsam wollen wir ein neues Bewusstsein schaffen für Regionalität, Nachhaltigkeit und mehr Solidarität untereinander. Denn dies ist ein Gewinn für uns alle im Bezirk Kitzbühel“, unterstreichen Florian Bissert (GF impalawolfmitbiss) und Peter Höbarth (GF Kitzbüheler Anzeiger). Möglich wird das Gewinnspiel der Initiative durch viele Partner: Neben 10 namhaften Botschaftern sind 26 Betriebe mit an Bord, die wöchentlich tolle Gutscheine im Wert von € 2.000,– ausspielen und sich somit alle gegenseitig unterstützen.



So kann man jede Woche € 250,– gewinnen:

Wichtig ist: Jeder Einkauf im Bezirk Kitzbühel zählt – egal ob beim regionalen Onlinehändler oder im Geschäft, dem Dienstleister bzw. Wirt des Vertrauens. Den ganzen Sommer über besteht dann die Möglichkeit, die Rechnungen einzusenden, und pro Rechnung Gutscheine verschiedenster Betriebe im Bezirk im Gesamtwert von bis zu € 250,– zu gewinnen.

Wie bereits im Vorjahr zeigt eine virtuelle Bezirkskarte, mit wie vielen Einkäufen die heimischen Unternehmen im Verlauf der Aktion unterstützt werden. Neu ist dieses Jahr übrigens die Art der Ziehung: Heuer entscheidet unser Glücksrad über die Gewinnhöhe.



Mit 4. Juni geht’s los!

Wer mitmachen möchte, kann ab 4. Juni seine Rechnung aus dem Bezirk Kitzbühel unter www.wirtschaffenes.at hochladen (maximal drei Belege pro Person und Woche). Diese nehmen dann an der wöchentlichen Verlosung teil. Die Ziehung wird auch dieses Mal gefilmt und der Kitzbüheler Anzeiger sowie Kitz-TV berichten laufend über die Aktion. Also: Regional einkaufen und gewinnen! Jeden Montag Gutscheine im Wert von bis zu € 250,– gewinnen! www.wirtschaffenes.at