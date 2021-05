Dauerbrenner in Warteschleife

Für die „Dauerbrenner“ bei den Straßenprojekten, wie die Umfahrungen in Kitzbühel und Hopfgarten oder Knotenlösungen für die Eggerkreuzung in St. Johann oder Stanglwirt-Kreuzung in Going, gibt es noch keine Lösungen. An einer Realisierung ...