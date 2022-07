Das Publikum war begeistert

In der arena 365 Kirchberg feierte das Rettensteintheater vergangenen Mittwoch Premiere mit dem neuen Stück „Hier sind Sie richtig“. Die Lachmuskeln der Zuseher wurden dabei ordentlich beansprucht.



Kirchberg | Vier Damen wohnen zusammen unter einem Dach: Die Madame, ihre Haushälterin und zwei Untermieterinnen, eine Künstlerin und eine Klavierlehrerin. Unabhängig voneinander geben die vier Damen eine Zeitungsannonce, zu jeweils einem anderen Zweck auf.

Als tags darauf vier Herren an der Tür läuten, ist Chaos vorprogrammiert. Es kommt zu Verwechslungen, Missverständnissen und erheiternden Turbulenzen. Das Ensemble des Rettensteintheaters sorgt unter der Regie von Christine Pöll für einen Abend mit guter Laune, bei dem auch die nicht einfach umzusetzende „Spontankomik“ einen gelungenen Platz findet.



Rettensteintheater-Mitglied Leo Papp bedankte sich nach der Aufführung bei zwei Mitgliedern von „diebühne Kirchberg“, welche für zwei länger erkrankte Mitglieder des Rettensteintheaters eingesprungen sind. Es ist auch für das Publikum schön zu sehen, dass der Zusammenhalt unter den Kirchberger Theatervereinen groß geschrieben wird und man sich gegenseitig unterstützt.



Das Stück „Hier sind Sie richtig“ wird an weiteren Terminen zur Aufführung gebracht: 10. August, 17. August, 31. August und 14. September, jeweils um 20 Uhr in der arena365 Kirchberg.

Karten gibt es im Tourismusverband Kirchberg, Reisebüro Kirchberg oder online unter: www.rettensteintheater.at. Patricia Wimmer

Bild: Über eine überaus gelungene Premierenvorstellung freuten sich die Darsteller des Rettensteintheaters Kirchberg. Foto: Wimmer