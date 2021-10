Das Festival der Kirchenmusik

Von Freitag, 15. Oktober, bis Sonntag 17. Oktober, gibt es in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel ein Musikfestival. Der Eintritt ist frei.



Kitzbühel | Nach Konzerten in den Jahren 2002, 2004 und 2019 gastiert die Salzburger Dommusik zum vierten Mal für ein Konzert in Kitzbühel. Am Kirchweihsonntag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr gratulieren sie mit ihrem Konzert der Stadt Kitzbühel zu ihrem 750 Jahr Jubiläum der Stadterhebung.



Die enge historische und vor allem kirchliche Verbundenheit der beiden Städte Salzburg und Kitzbühel erfährt in diesem Konzert eine besondere Würdigung.

Und wie könnte diese Würdigung wohl besser zum Ausdruck gebracht werden, als in der Musik des größten Sohnes der Stadt Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart. Andreas Kili, seit 1990 Mitglied des Salzburger Domchores wird das Tenorsolo singen. Ein Konzert mit Kitzbüheler Beteiligung: Johannes Gasteiger spielt den Kontrabass und Katharina Königsfeld die Orgel.

Das Programm am Freitag und Samstag

Am Freitag 15. Oktober, 19.30 Uhr, gastieren in der Stadtpfarrkirche Kitzbühel Monika Mauch, Joowon Chung ( beide Sopran), Alexander Schneider (Altus), Johannes Gaubitz (Tenor), Matthias Lutze (Bass), das Vokalensemble Vocappella Innsbruck und das Barockorchester Munich Baroque auf historischen Instrumenten.

Orgelmusik

Am Samstag, 16. Oktober, gibt es um 20 Uhr ein Orgelkonzertmit Katharina Köngisfeld.

Bild: Salzburger Dommusik am 17. Oktober in der Pfarrkirche Kitzbühel. Foto: wildbild