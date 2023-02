Das Fernweh steigt wieder

Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros, blickte kürzlich zurück auf das abgelaufene Jahr und gab einen Ausblick, wie sich die Vorausbuchungen für das Jahr 2023 entwickeln und welche Urlaubsziele bei den Tirolern aktuell im Trend liegen.



Bezirk, Tirol | Nachdem sich die Menschen in Tirol aufgrund der vielschichtigen Krisen im Herbst noch mit Vorausbuchungen für Fernreisen im Winter zurückhielten, kehrt die Reiselust allmählich wieder auf das Vorkrisenniveau zurück.

„Während viele Menschen die wirtschaftlichen Bedingungen im Herbst noch als kritisch betrachtet haben, hat das Fernweh die Tiroler heuer wieder gepackt“, freut sich Andreas Kröll über die rege Nachfrage nach Urlaubsreisen im Sommer 2023.

Das sind die Reisetrends in diesem Jahr

Ganz vorne bei den heurigen Reisetrends liegen Familienurlaube am westlichen Mittelmeer wie in Italien oder Spanien. „Auch Ziele wie die Adria und Griechenland sind sehr beliebt. Es sind vor allem Urlaube am Strand und in der Sonne, die bei den Tirolern 2023 ganz oben im Kurs stehen“, weiß Andreas Kröll, „Flüge ab Innsbruck sind dabei besonders beliebt“.

Was sich bei den Reisetrends zudem herauskristallisiert, ist, dass die Menschen in Tirol sensibel auf die politische Situation vor Ort und die gelebte Toleranz im Reiseland achten.

„Die Türkei liegt bei den Tirolern nicht mehr im Trend, denn viele wollen das Regime nicht unterstützen“, so Kröll, „auch bei der exotischen Destination Bali haben schon mehrere unverheiratete Paare auf eine Buchung verzichtet, da es dort Bestrebungen gibt, dass diese sich kein Zimmer mehr teilen dürfen“.

Egal, was für ein Reiseziel, es empfiehlt sich, in jedem Fall früh zu buchen und auch mit genügend Vorlaufzeit vor dem Abflug am Flughafen einzuchecken“, so Kröll.

Zurück zum Vorkrisenniveau

„War die Buchungslage zum Jahresende 2022 noch verhalten, kann man nun sagen, dass in den Tiroler Reisebüros momentan der Bär steppt“, so Kröll. Auch Ziele, welche aufgrund der Corona-Regeln in den vergangenen Jahren nur umständlich zu bereisen waren, treffen heuer wieder auf große Nachfrage.

Kreuzfahrten wieder sehr beliebt

So stehen 2023 bei den Tirolern Rundreisen in tropische Destination wie Mauritius oder die Seychellen hoch im Kurs. Ebenso gibt es in der Bevölkerung wieder eine rege Nachfrage nach Kreuzfahrten. „Auch die Langstreckenreisen sind heuer wieder gefragter als noch im Vorjahr“, beschreibt der Obmann der Tiroler Reisebüros die aktuelle Buchungslage, „die Menschen zieht es vor allem nach Thailand und Nordamerika.“ Fernreisen nach Australien und Neuseeland werden derzeit allerdings eher verhalten gebucht.



Des Weiteren erfreut sich die Branche an der ungebrochen hohen Nachfrage aus dem Ausland nach Winterurlaub in Tirol.

Während sich die Buchungszahlen an den Quellmärkten Deutschland und Niederlande gewohnt gut gestalten, entwickelt sich auch das Interesse aus Großbritannien und vor allem aus Israel entgegen den Erwartungen sehr positiv. KA

Bild: Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros, freut sich über die wieder sehr rege Nachfrage der Kunden. Stark im Trend sind besonders die Fernreisen. Foto: WKT