DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Petition der Grünen gegen umstrittenes Bauvorhaben Tragstätt in Fieberbrunn schlägt hohe Wellen. Bgm. Walter Astner erläutert auf Anfrage. "Die erforderliche Widmung für das Hotelresort wurde vom Land Tirol schon vor Jahren abgesegnet. Bei Vertragsbruch drohen uns massive Schadenersatzzahlungen, die ich als Gemeindechef nicht verantworten möchte.“

Alles zu dem Thema in einem ausführlichen Bericht im Kitzbüheler Anzeiger.

Nicht vergessen, am Sonntag, 8. Oktober, O'grun am Pengelstein. Kommt's alle vorbei!



Weitere Themen der Woche:

Kitzbühel - Praxisnahe Notfalltage auf der Streif

- Praxisnahe Notfalltage auf der Streif Bezirk – 133 Kinderpolizei

– 133 Kinderpolizei Hahnenkammrennen 2024 – Team Kombi: bitte warten

– Team Kombi: bitte warten St. Jakob – Baustart Erweiterung und Adaptierung Volksschule

– Baustart Erweiterung und Adaptierung Volksschule Parteiobmann der Bezirks-ÖVP – Kampf um Obmann

– Kampf um Obmann Oberndorf – neuer Obmann Bezirksbauernbund

– neuer Obmann Bezirksbauernbund Kirchberg – angespannter Wohnungsmarkt

– angespannter Wohnungsmarkt Fieberbrunn – "Metall-Talk" bei Valenta

– "Metall-Talk" bei Valenta Sound & Vision – Vier Tage Film, Musik und Tanz: 12. - 15. Oktober

– Vier Tage Film, Musik und Tanz: 12. - 15. Oktober Metaverse – KI kann jetzt auch Dialekt

– KI kann jetzt auch Dialekt Fieberbrunn – Kathi Stumpf präsentierte ihr Buch

– Kathi Stumpf präsentierte ihr Buch St. Johann - Bodo Hell - ein Wortakrobat

- Bodo Hell - ein Wortakrobat Fieberbrunn – Bergbahn-Visionär verabschiedet sich

– Bergbahn-Visionär verabschiedet sich Kräuterkolumne – Hagebutte - das Kraftpaket

sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene