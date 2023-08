DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Das Westendorfer Schwimmbad wird um rund sieben Millionen Euro saniert. In der Vorwoche fiel im Gemeinderat der dafür notwendige Beschluss mit acht Ja - zu sieben Nein -Stimmen. Die Stimmung ist frostig.



weitere Themen der Woche:

• Waidring - Musikkapelle feierte Jubiläum

• Kitzbühel - an Sperrstunde wird nicht gerüttelt

• Erpfendorf - Energie aus Speiseresten

• Bundesheer - Angelobung in der Innenstadt

• St. Johann - 3-D-Gemeindemodell präsentiert

• Bezirk - Bezirk Kitzbühel liegt beim Einkommensniveau weit hinten

• Kirchberg, Kitzbühel - Arge Bike erweitert Rad-Infrastruktur

• Kirchberg - spannende Konzerte in Kitzbühel und Hopfgarten

• Kirchberg - großes Opening im Burgstall

• Fieberbrunn - "Like you" begeisterte Publikum

• Sommertheater - Von Schulpflicht und Lehrerelend

• Heimatbühne Kitzbühel - turbulente Komödie feierte Premiere

• Fieberbrunn - 70 Jahre Bergrettung Fieberbrunn

• Jochberg - neue Route auf altem Kasweg

