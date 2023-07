DONNERSTAG ist Anzeigertag!

In einer emotionalen Debatte rund um die Zukunft des Aubades in Fieberbrunn, stimmte der Fieberbrunner Gemeinderat mit einem Mehrheitsbeschluss für die Winteröffnung.

-> Aubad wird (doch) wieder geöffnet (Seite 3)

weitere Themen der Woche:

• Kirchdorf - Sessellift nach Ungarn verkauft

• St. Jakob - Behörde gab Niedermoser recht

• Kitzbühel - Bilderklau am Schwarzsee

• Hopfgarten - APL Gruppe heimst Erfolge ein

• Kitzbühel - Harley-Treffen: Stadtgemeinde mit Ablauf zufrieden

• St. Johann - Leitung Tourismusschule: das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen

• Lunaplexx - preisgekrönte Filme in der Gerberei

• Reith bei Kitzbühel - Heimkonzert für Robert Jöchl

• Kirchdorf - Gotische Kapelle ist nachgewiesen

• Jugendredaktion - Eindrücke und Einblicke dort, wo unsere Gesetze entstehen

