DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Windräder am Steinbergkogel, auf der Ehrenbachhöhe oder im Bereich Giggling? Ein Tabu für die Kitzbüheler Stadtführung, aber nicht für UK-Stadtrat Andreas Fuchs-Martschitz. Er ließ mögliche Standorte begutachten. Dafür erntet er starken Gegenwind.

weitere Themen der Woche:

• St. Johann - Jaggas'n feierte großes Jubiläum

• Kössen - der Schulneubau verzögert sich

• Hopfgarten - weitere Abgeordnete aus dem Bezirk im Landtag

• Kirchberg - empörte Eltern klagen über Einschränkungen in einer Betreuungseinrichtung

• Hopfgarten - Anton Pletzer - Unternehmer seit sechs Jahrzehnten

• Kirchberg - Kaufmannschaft feierte Jubiläum

• Klassik in den Alpen - Opernstar streute Kitzbühel Rosen, inkl. Interview

• Fieberbrunn - Kulturprogramm für das Restjahr

• Going - ein Naturschutzhof als Paradies der Vielfalt

• Sport - Generali Open wird wieder ein Hit!

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.