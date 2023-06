DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Eine Immobilie von einem Oligarchen finanziert? Endlich eine Lösung für die "Löwengrube"? Zu lesen im Kitzbüheler Anzeiger. Hier einige Themen der Woche:

• St. Johann - Baupläne für das ehemalige Hotel "Golderner Löwe" präsentiert

• Krankenhaus - Primar Norbert Kaiser geht in Pension

• Hopfgarten - Salvenaland feiert 25. Geburtstag

• Kitzbühel - Aufregung um "Oligarchen-Chalet"

• St. Johann - Hronek tritt Moors-Nachfolge an

• Kultur & Szene - Ausstellung Herbert Rosendorfer, neues Stadtbuch in Kitzbühel

• Reith - Rot-Kreuz-Neubau liegt voll im Zeitplan

• St. Johann - späterer Schulbeginn für die Volksschule

• Sport - Streif im Sommer talwärts golfen

• Leserbrief - Elbogen Höfe: ein Wohnquartier?

• Leserbrief - Elbogen Höfe: ein Wohnquartier?



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.