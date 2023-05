DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Topthemen:

• Kitzbühel - Versperrter Seezugang beim Alpenhotel..

• Jochberg - Private Feuerwerke erzürnen Jochberger

• Fieberbrunn - Klimawandel fordert Landwirte

• Kitzbühel - Grünes Licht für Personalhaus, Standort umstritten

• Kirchberg - Eindrucksvolle Bilanz bei Bezirksfeuerwehrtag

• St. Ulrich - Am Pillersee wird fest gebaggert

• St. Johann - Bettenschwund macht Sorgen

• Aurach - Ein „Ball ohne Krawall“ in Aurach

• Fieberbrunn - Pointenreiche Verschönerungen

• Reith - Hohe Qualität der Musikkapellen

• St. Johann - Hilfsgemeinschaft zog Bilanz

• Westendorf - „Weil‘s mitanond leichter geht“

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen.