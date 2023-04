DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Der Not an Zahnärzten wird ein Ende gesetzt. Zahnambulatorium Kitzbühel ist fix - Versorgung von Kassenpatienten gesichert. Der Eröffnungstermin des Ambulatoriums ist allerdings noch ungewiss.

• Kelchsau - Ortskern bleibt erhalten

• Oberndorf - Feier für Niki Waltl

• Kössen - Planungen für Bildungszentrum laufen auf Hochtouren

• St. Johann - neue Chefs im Bezirkskrankenhaus

• Kitzbühel - Entschärfung der Langau Kreuzung

• Bezirk - Stimmung im Bau ist eingetrübt

• Fieberbrunn - Kampagne "Für unser PillerseeTal"

• Sommertheater - "Like you" - Wahrheit oder Lüge

• Westendorf - Richard Wagner Nachwuchspreis für Johanna Gossner

• Bezirk - Fischotter-Plage nimmt weiter zu



