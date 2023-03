DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Bei der #anzeigerchallenge sind über 400 Bilder bei uns eingelangt und wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Lesern für die Teilnahme.

• Aurach - Kritik an „Einathen“-Entwicklung

• Kirchberg - Gaisberg: Schließung kein Thema

• Reith, Oberndorf - Oscar für „Nawalny“ in Griffweite

• St. Johann - Überraschende Wende im Fall Leon

• Hochfilzen, Fieberbrunn - Großübung der Bergretter

• Kitzbühel - Bühne frei für die besten Ideen

• Kirchdorf - Lehrlings-Projekt ist einfach „Beerig“

• St. Johann - „Aussterben? Nicht mit mir!“

• Jochberg - Neues Auto für Jochberger Wehr

• JugendRedaktion - ChatGPT - Künstliche Intelligenz sorgt für Aufsehen

• Sport - Lara Wagner auf dem Weg zur Spitze

• Kitzbühel - Erstes Playoff in Vereinsgeschichte der Adler