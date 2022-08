DONNERSTAG ist Anzeigertag!

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen. #gamsnahdran

• 10. Filmfestival in Kitzbühel von 22.-28. August• Kirchberg versank bei Blumencorso im Blütenmeer• Saukaserbach in Jochberg endgültig gezähmt• Gabalier & Friends mit Charity Show und Live Konzert in Kitzbühel• Nahversorger in Schwendt schließt die Türen• Der Oberndorfer Peter Höck präsentiert erste CD• Besonderer Kino-Abend mit dem Kitzb. Anzeiger bei "Mythos Kitzbühel"• Bestandsjubiläum Bundesmusikkapelle St.Johann mit Klangwolke• Premiere für ein Fest der Liebe und Freundschaft beim "Spread Love" in Fieberbrunn• Der Radweltpokal kehrt nach St.Johann zurück