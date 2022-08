DONNERSTAG ist Anzeigertag!

• Bezirk Kitzbühel im Energiespar-Modus

• St. Johann - Unterbürg: Denkmalamt prüft

• Kitzbühel - Lösung im Taxler-Konflikt in Sicht

• St. Johann - Im Ernstfall am besten auf‘s Gas

• Prien, Kössen - Interreg geht in eine neue Runde

• St. Ulrich - 300-Betten-Hotel am Ufer des Pillersees

• Hopfgarten - Kammermusikfest Hopfgarten mit hochkarätigen Konzerten

• Andreas Gabalier & Friends - Kitzanzeiger verlost exklusive Logenkarten

• Fieberbrunn - Ausstellung von Marianne Jank

• Kirchberg - Blumencorso ist eine geschichtsträchtige Veranstaltung



.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen. #gamsnahdran • Sport - Springreiter Chr. Obernauer fährt zu WM nach Herning