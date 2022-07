DONNERSTAG ist Anzeigertag!

.... sowie viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, URBI Aktuell, Land & Leute, Aktuell, Wirtschaft, Baby- & Familienseiten und Kultur & Szene ... viel Freude beim Lesen. #gamsnahdran

• St. Johann - Bezirksspital baut ein Stockwerk und einen Heli-Port• Kitzbühel - Innenstadt ist Fußgängerzone auch beim Harley-Treffen• Fieberbrunn - Weiteres Hotel ist in Planung• St. Johann - Kontrollbereich wird weiter vergrößert• Oberndorf - Kakaobauern zu Gast in Oberndorf• Hopfgarten - Pletzer Gruppe liefert Teile für die größte Wärmepumpe der Welt• Kultur - „Rubikon“ eröffnet 10. Filmfestival Kitzbühel• Schwendt - 90 Jahre Musikkapelle Schwendt• Kirchberg - Josef Tassenbacher - Ein Landarzt mit Leib und Seele• Kitzbühel - Tiroler Hilfe für Health-Station in Uganda• Sport - Gewinner des „Kitzbüheler-Anzeiger-Tennistages“ beim Generali Open