„D‘Musi“ feierte drei Tage im Takt

Perfekte Organisation, gute Musik und die ausgelassene Feierlaune der Besucher waren die Zutaten für ein gelungenes Fest.



Erpfendorf | Bereits am Freitag und Samstag zogen die Auftritte der Stadtmusikkapelle Wilten, „Gehörsturz“, der Bundesmusikkapelle Kirchdorf und der „Trenkwalder“ viele Musikbegeisterte an. Am Sonntag zum Festakt hatte dann auch der Wettergott ein Einsehen mit den Erpfendorfer Musikanten.

Nach der Festmesse erfolgten zahlreiche Ehrungen, durchgeführt von Landesrat Toni Mattle. Die Verdienstmedaille in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft bekamen Wolfgang Baumgartner, Georg Foidl, Josef Heim, Erich Wieser, Josef Fahringer und Johann Schweinester.



Aus allen Nähten platzte der prächtig geschmückte Dorfkern beim Festumzug, der wenig später über die Bühne ging. Alle Kapellen des Musikbezirkes, eine Gastkapelle aus Niederösterreich sowie Abordnungen der heimischen Vereine mit ihren originellen Festwagen bekamen tosenden Beifall von den zahlreich erschienenen Zuschauern.

Im Festzelt sorgten anschließend die Musikanten aus Waidring und Kössen mit ihren Konzerten, gefolgt von der „Wüdara Musi“ für einen perfekten und lange dauernden Festausklang.

Bilder: 1) Die BMK Erpfendorf mit Kapellmeister Hannes Langreiter bei der Defilierung. Rechts: Gidi Zass, ein Urgestein der Erpfendorfer Musi. 2) LR Toni Mattle (links) und LA Josef Edenhauser (rechts) mit den geehrten Musikanten für 50 Jahre Mitgliedschaft. 3 + 4) Erpfendorfer Kinder auf dem Cäcilienwagen (links) und die Abordnung der Feuerwehr mit „Godi“ Maria Gschwendtner beim Festumzug. Fotos: Egger



Weitere Bilder der Ehrungen und des Festaktes auf www.kitzanzeiger.at