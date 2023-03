Cordial Cup Tirol feiert Jubiläum

Zu Pfingsten dreht sich in sechs Regionen der Kitzbüheler Alpen und am Wilden Kaiser beim Cordial Cup Tirol wieder alles um den Nachwuchs-Fußball.



Kirchberg | Was Ende der 90er Jahre mit einer Idee an der Hotelbar begann, ist im letzten Vierteljahrhundert zum Erfolgsprojekt und einem absoluten Pflichttermin im Kalender des internationalen Nachwuchs-Fußballs für Buben und Mädchen gewachsen.

Erfolgsgeschichte seit 25 Jahren

Es ist das 25-Jahr-Jubiläum eines Events, das sich im vergangenen Vierteljahrhundert zu einer wertvollen Idee für den Fußball-Nachwuchs entwickelt hat: Was 1998 mit 16 Mannschaften aus fünf Nationen begann, sprengt bis heute alle Erwartungen von Cordial Cup-Gründer und Cheforganisator Hans Grübler. Unglaubliche 2.549 Mannschaften aus 44 Nationen spielten in den vergangenen 25 Jahren um den begehrten Cordial Cup-Pokal. Das sind in Summe rund 50.000 Kinder und Jugendliche, die in den Kitzbüheler Alpen und am Wilden Kaiser bereits neben der prestigeträchtigen Trophäe auch um die Gunst der zahlreichen Scouts vor Ort gekämpft haben.

Wie groß der Traum einer Turnierteilnahme für viele Nachwuchskicker ist, zeigen die Zahlen der im Vorfeld stattfindenden Qualifikations-Events: 620 Mannschaften sind es in diesem Jahr, die in sechs Ländern bei auf das Spielfeld treten, um mit einer starken Performance bei einem der 34 Vorausscheidungsturnieren einen Startplatz für den Cordial Cup zu Pfingsten zu ergattern.

Touristisches Vorzeigeprojekt

Nicht nur aus sportlicher Sicht, auch touristisch und wirtschaftlich wurde der Cordial Cup seit seiner Geburtsstunde Ende der 90er zum wichtigen Faktor in der Region. Mit dem Wachstum des Turniers stießen zum Gründungsort Kirchberg im Laufe der Jahre weitere Austragungsorte hinzu. Mittlerweile kommt es für den Cordial Cup zu einem einzigartigen Schulterschluss von gleich sechs Tourismusregionen in den Kitzbüheler Alpen und am Fuße des Wilden Kaisers.

Jubiläum mit namhafter Beteiligung

146 Mannschaften werden in diesem Jahr dabei sein und auf dem Turnierplan der U11, U13, U15 und des Girls Cup werden wie gewohnt große Namen des internationalen Clubgeschehens stehen, die sich vom 26. bis 29. Mai auf den insgesamt 13 Plätzen der sechs austragenden Regionen gegenüberstehen werden. Zum ersten Mal haben auch Teams aus Thailand und Liechtenstein ihr Antreten zugesagt.

Die Fußballstars von morgen

Und wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere Name auf der Mannschaftsliste in einigen Jahren im Weltfußball in aller Munde sein.

Schließlich kickten auch schon David Alaba, Thomas Müller, Sami Kedira, Karim Adeyemi, Marco Arnautovic, Mateo Kovacic, Dominik Szoboszlai, Konrad Leimer, Xaver Schlager und unzählige weitere Deutsche, Österreichische oder Schweizer Bundesligaspieler und Nationalspieler unter der Fahne des Cordial Cups. KA

Bild: Freuen sich über das Jubliäum des Cordial Cups (von links): Marc Unterberger (Jugendkoordinator SPVgg Unterhaching), Michael Baur (Trainer Tiroler Fußballakademie), Präsident Manfred Schwabl (SPVgg Unterhaching), Hans Grübler (Gründer und Cheforganisator Cordial Cup) und Roland Kirchler (Sportlicher Leiter, Tiroler Fußballverband). Foto: Hoyer