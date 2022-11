Codewort "Kitzbüheler Anzeiger"

Vor acht Jahren wagten Manuela und Manfred Kuchinka mit der Marke s.Oliver den Sprung in die Selbständigkeit. Mittlerweile bieten sie leistbare Mode auf der kompletten Ebene im dritten Stock der KitzGalleria an.



Kitzbühel | Mit dem bekannten Modelabel s.Oliver erfüllten sich Manuela und Manfred Kuchinka vor rund acht Jahren den Wunsch, leistbare Mode für Damen und Herren im Herzen von Kitzbühel anzubieten. Mode für alle Gelegenheiten mit einem einmaligen Preis-Leistungsverhältnis war das Ziel.



Der Erfolg gibt dem umtriebigen Unternehmerehepaar recht, so eilten sie vor rund zwei Jahren mit der Eröffnung des concept12 Store mit den Marken "Liebeskind" und "Comma" zum nächsten Erfolg.

Das Shop in shop System offeriert beliebte Kitzbühel Shirts und kleine Geschenke. Im heurigen Jahr ist auch der große Wunsch, leistbare Kindermode nach Kitzbühel zu bringen, in Erfüllung gegangen.



Mit concept12 Kids deckt man Mode vom Baby bis zu den Kids (12 Jahre) in den Größen 50 bis 140 ab. Mit der Erweiterung des Kindergeschäftes bewirtschaften Manuela und Manfred Kuchinka nun den gesamten dritten Stock der Kitz Galleria, der somit zum Einkaufserlebnis für die ganze Familie geworden ist.

Wer zwischen 10. und 19. November in einen der drei Shops kommt und das Codewort "Kitzbüheler Anzeiger" weiß, sichert sich 20 Prozent auf sein Lieblingsteil. Werbung



KitzGalleria, Im Gries 20

6370 Kitzbühel

Tel. 05356 / 71736