Check-in beginnt bei „Gate 23“

Die Darsteller Sandra Cirolini, Leopold Dallinger, Theresa Lehmann und Jasper Bätge freuen sich schon auf das Wiedersehen mit Grandseigneur Gerhard Dorfer, der das Team nach seinen Aufführungen des „Brandner Kasper“ in Meggenhofen komplettieren wird.



Kitzbühel | Derzeit probt das Theaterteam auf der Bühne der Landesmusikschule Kitzbühel. Bei „Gate 23“ geht es auf äußerst amüsante Weise um die Frage nach Zufall und Bestimmung im Leben und nebenbei werden die Zuschauer im Laufe des Abends auch in das Geheimnis der Primzahlen eingeweiht.



Wer First-Class ins Sommertheater kommen möchte, bucht seine Tickets am besten für die Gala-Premiere am 28. Juli um 18.30 Uhr mit Sekt-Empfang und Flying Buffet im K3-KitKongress.

Das reine Theatervergnügen bieten dann die weiteren Vorstellungen am 4., 5., 11., 12., 18. und 19. August jeweils um 20 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel.



Eintrittskarten sind ab 15 Euro im Vorverkauf erhältlich bei Kitzbühel Tourismus (Tel. 05356/66660, Mail servus@kitzbuehel.com), der Sparkasse Kitzbühel, bei Ö-Ticket sowie unter www.sommertheater-kitzbuehel.at. Die Abendkasse öffnet an Vorstellungstagen um 19 Uhr.



Anfragen und Kartenbestellungen auch unter Tel. 0664/ 3142101, per Mail an karten@eventarts.at. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Facebook-Seite des Sommertheaters Kitzbühel.