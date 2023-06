Bundesjugendbewerb Beachvolleyball 2023

Nach zweijähriger Pause gibt es wieder eine große Beachvolleyballveranstaltung im Bezirk Kitzbühel. Dem VC St. Johann ist es gelungen, den Bundesjugendbewerb nach Going auf die JoeRASSic Beacharena beim Goinger Badesee zu holen.

Going | Von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni spielen die besten U16-Teams weiblich und männlich aus allen Bundesländern um den österreichischen Meistertitel.

Bundesjugendbewerb Beachvolleyball 2023 powered by Innosoft.shop

Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft, die Gemeinden Going und St. Johann in Tirol, sowie der TVB Going machen das Ereignis zu einem Fest für die ganze Familie mit zahlreichen Side-events für Jung und Alt.

Grillspezialitäten und Süßes (die berühmten "Crepes mit Nutella und Banane" des VC St. Johann), sowie fetzige Musik und Moderation runden den Bewerb während des gesamten Wochenendes ab

Besonders am Sonntag bei den Finalspielen wartet auf die Besucher während des ganzen Tages ein umfangreiches Rahmenprogramm. So gibt es einen Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt zum Badesee! Neben einem "Speed-Radar" direkt beim Centercourt gibt es auch die Möglichkeit, mit Spielerinnen und Spielern des VC St. Johann einfache Volleyball-Grundtechniken zu erlernen.

Die Wasserrettung Going bietet ab Mittag einige Überraschungsaktivitäten für unsere Kinder und Jugendlichen.

Zwischen 11:00 und 17:00 berichtet die "LifeRadio-Sommertour" direkt von der Beacharena mit heißer Musik und tollen Interviews von den Finalspielen.

Fr, 16.6.

14:00 Uhr - Publikumsturnier (3 vs 3), der Spaß steht im Vordergrund: Jeder kann mitmachen, wenn du alleine bist, helfen SpielerInnen aus unserem Verein aus. Einfach zwischen 14:00 und 17:00 vorbeikommen und jederzeit ins Turnier einsteigen.

19:00 Uhr offizielle Eröffnung mit unseren Ehrengästen und Sponsoren

19:30 Sponsorenturnier (4 vs 4)

Samstag, 17.6.

ab 10:00 Uhr Gruppenspiele

20:00 Uhr Beachparty am Badesee

Sonntag, 18.6. - Tag der Offenen Tür am Goinger Badesee - Eintritt frei!

ab 8:00 Platzierungsspiele

11:00 - 18:00 LifeRadio Sommertour direkt beim Beachplatz mit Kinderattraktionen und Spielen

Action für unsere Kids direkt am See mit der Wasserrettung Going

15:00 Finale

16:00 Siegerehrung

"Nachdem wir in den vergangenen Jahren dreimal erfolgreicher Veranstalter der höchsten österreichischen Beachvolleyballserie (ABV Pro-Tour) waren, möchten wir uns in der Zukunft auf nationale und internationale Nachwuchsbewerbe spezialisieren", meint Obmann Peter Wallner. "Schließlich liegt der Schwerpunkt unseres Vereins in der Nachwuchsarbeit und das wird sich ab nun auch in unseren Großveranstaltungen widerspiegeln. Der heurige Bundesjugendbewerb ist somit der Auftaktbewerb für jährlich wiederkehrende Events im Kinder- und Jugendbereich."

Der VC St. Johann hofft nun auf schönes Wetter und freut sich über viele Besucher!