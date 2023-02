Brixentaler starten durch

Kirchberg | Hinter den Touristikern des Brixentales liegt ein monatelanger Strategieprozess – vergangene Woche präsentierte TVB-Obmann Toni Wurzrainer gemeinsam mit dem Vorstand sowie Geschäftsführer Christoph Stöckl den neuen Weg der Öffentlichkeit. Punkten wollen die Brixentaler Touristiker vor allem mit einem neuen Logo. Und noch eines fällt auf: Die „Kitzbüheler Alpen“ werden aus dem Logo gestrichen, die Marke „Brixental“ dafür in den Fokus gerückt. Wurzrainer nannte als Beispiel für einen solchen Weg auch St. Johann, die mit „Yapadu“ ebenfalls eine eigene Linie fahren.



„Nur wenn wir an Morgen denken, können wir weiterhin unsere Region erfolgreich vermarkten“, betonte Wurzrainer, der den neuen Weg nicht als Bruch mit dem „Kitzbüheler Alpen Marketing“ verstanden wissen will. Begleitet wurde der gesamte Prozess von zwei Agenturen, die u.a. die Schwerpunkte der Region herausgearbeitet hatten. Rund 120 Betriebe, Gäste und Einheimische wurden dazu befragt.

„Bei all seiner Vielfalt hat das Brixental noch etwas zu bieten, wonach sich sehr viele Menschen sehnen: das Echte erleben zu können“, betonte Geschäftsführer Christoph Stöckl. Für Brixental als Marke haben sich die Touristiker daher auch ganz bewusst entschieden, da es kein „Kunstprodukt“ sein soll.



Für die Umsetzung des Projektes ist vorerst eine Million Euro vorgesehen. Bis zu eineinhalb Jahren ist für die erste Phase der Realisierung veranschlagt. Auch im Verband selbst stehen Veränderungen an. Die TVB-Strukturen werden gestrafft, Leistungen ausgelagert. Dies komme meist billiger und die Mitarbeiter könnten sich wieder um die Kernaufgaben kümmern, ist Toni Wurzrainer überzeugt. mak

Bild: TVB-Obmann Toni Wurzrainer, Vorstand Julia Mingler-Haueis, Vorstand Alois Wahrstätter und GF Christoph Stöckl (v.l.) mit dem neuen Logo. Foto: Klausner