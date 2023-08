Bridge-Gedenkturnier begeisterte

Der Kitzbüheler Bridgeclub veranstaltete ein Sonderturnier im Gedenken an den ehemaligen Präsidenten des Clubs, Wasti Zwicknagl.



Kitzbühel | Selbst begeisterter Bridge-Spieler war Zwicknagl immer bestrebt, sein Können anderen zu vermitteln. Das Turnier ließ bei den Teilnehmern die Hoffnung aufkeimen, dass bald die Nachfolge einer neuen Generation von Bridge-Spielern angetreten wird, denen der Wert dieses schwierigen und vielfältigen Kartenspiels nicht nur als vergnügliche Freizeitbeschäftigung, sondern auch als Gehirntraining bewusst ist.



Eine ganze Reihe junger und neuer Spieler hat sich nämlich zum Turnier getraut und in diesem Umfeld langjähriger und routinierter Bridge-Spieler überraschend gut abgeschnitten. 38 Paare – jung und alt – waren aus Kitzbühel, Wien, Linz, Innsbruck und Salzburg angetreten.



Es sollen weiterhin regelmäßig Turniere abgehalten werden, bei denen man sich in fröhlicher Gesellschaft im Bridge beweisen kann. Die Hausturniere finden immer am Dienstag und Sonntag um 16 Uhr im Kitzbühel Country Club statt.

Bild: Sophie, Katharina, Stefanie und Isabelle Zwicknagl – Töchter und Ehefrau des verstorbenen Bridge-Club-Präsidenten Wasti Zwicknagl. Foto: Privat