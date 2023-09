Brennesselsamen jetzt sammeln

Schon im Frühjahr habe ich die Brennessel als Königin der Wildpflanzen vorgestellt – und sie stellt uns auch im Herbst eine besondere Köstlichkeit und wertvolle Hilfe für das „gut-über-den-Winter-Kommen“ zur Verfügung: und zwar ihre Samen.



Gesammelt werden vorzugsweise die der weiblichen Brennessel. Man erkennt sie ganz einfach daran, dass sie in dicken Trauben an der Pflanze hängen. Die männlichen hingegen stehen kreisrund von der Pflanze ab, sind nicht ungesund und können problemlos auch verarbeitet werden, enthalten aber weit weniger nützliche Inhaltsstoffe. Die kleinen Energie-Kick-Kraftpakete schmecken leicht nussig, enthalten viele Vitamine, besonders A, C und E und Linolsäure. Sie helfen wunderbar bei Erschöpfung und Regeneration. Sie können getrocknet einfach als schmackhaftes i-Tüpfelchen auf alles Essbare gestreut werden.



Ein besonders delikates Rezept sind Brennesselsamen in Honig – dafür die getrockneten Samen in einem Glas mit Honig übergießen und einige Wochen durchziehen lassen – und schon fertig! Einfach auf ein Butterbrot, ins Müsli, über ein Joghurt – schmeckt herrlich und ist eine wahre Heilkraft-Bombe! Es ist manchmal so einfach, sich wahrlich Gutes zu tun! Elisabeth

Standl, Dipl. Kräuterfachfrau