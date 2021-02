Brand in Oberndorf

Oberndorf | Am 28.01.2021 gegen 02.45 Uhr kam es in Oberndorf in einem großen Bürogebäude zu einem Brandereignis. Nach dem Eintreffen der FF Oberndorf/T und Kitzbühel am Brandort wurde die Feuerwehr St. Johann/T nachalarmiert. Insgesamt rückten die Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und 111 Mann Besatzung aus. Die Rettung und die Polizei St. Johann/T wurden ebenfalls mitalarmiert. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Die Erhebungen und Brandursachenermittlung sind noch im Gange. Beim Brandereignis kamen keine Personen zu Schaden. Am Objekt entstand hoher Sachschaden.

PI Erpfendorf - Tel.: 059133 / 7201