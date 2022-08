Brand in Kössen

Kössen | Am 10.08.2022 gegen 14:15 Uhr nahm ein Anrainer Rauch auf der Staffenbrücke in Kössen war. Er verständigte umgehend die FFW Kössen und diese konnte den Schwelbrand innerhalb kürzester Zeit löschen. An der Brücke, die gerade vor dem Abschluss der Renovierungsarbeiten steht, entstand ein Schaden in nicht bekannter Höhe, dürfte jedoch gering sein. Am Vormittag fanden noch Flämmarbeiten statt, die um 12:15 Uhr ohne Vorkommnisse beendet wurden. Ob der Schwelbrand durch diese Arbeit ausgebrochen ist, ist anzunehmen jedoch nicht gesichert.

PI Kössen - Tel.: 059133 / 7207