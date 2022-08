Brand in Jochberg

Jochberg | Am 30. August, gegen 21:20 Uhr, kam es in Jochberg in der Küche einer Wohnung eines Mehrparteienhauses beim Zubereiten des Abendessens am Küchenherd zu einem Brand. Die FFW Jochberg konnte den beginnenden Brand rasch löschen. Die 55-jährige Wohnungsbesitzerin sowie deren 51-jährige Nachbarin wurden mit der Rettung mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Neben der Polizei war die FFW Jochberg mit 25 Mann und 4 Fahrzeugen sowie 3 Rettungsfahrzeuge und mehrere Rettungssanitäter am Einsatzort. Foto: zoom.tirol

