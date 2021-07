Brand in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 26.07.2021 kurz vor 07:30 Uhr geriet ein Topf mit Fett auf einer Herdplatte in Fieberbrunn in Brand. Die 22-jährige Hausbewohnerin versuchte, den Brand mittels Handfeuerlöschers zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Dieser konnte schließlich von der FFW Fieberbrunn rasch gelöscht werden. Nach der Erstversorgung wurde die 22-Jährige mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Im Einsatz stand neben der Polizei auch die FFW Fieberbrunn mit 3 Fahrzeugen und insgesamt 26 Feuerwehrkräften (24 männlich und 2 weiblich).

PI Fieberbrunn - Tel.: 059133 / 7202