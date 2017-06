Brand eines Schneedepots am Hahnenkamm

Am Mittwoch, den 21. Juni 2017, wurde die Feuerwehr Kitzbühel in den frühen Morgenstunden während eines Gewitters zu einem Brand am Hahnenkamm alarmiert. Auf ca. 1750 m ü. d. M. , in der Nähe des Waldeliftes, war die Isolierung eines Schneedepots der Bergbahn in Brand geraten. Am Einsatzort angelangt, begannen die Einsatzkräfte mit mehreren Strahlrohren das Feuer zu löschen.

Um an die Isoliermatten zu gelangen, musste auch die darüber liegende Folie entfernt werden. Die Löschwasserversorgung konnte von einem sich in der Nähe befindlichen Hydranten sichergestellt werden. Nach ca. 2 Stunden war dieser bislang einmalig und kurioser Einsatz für die Feuerwehr Kitzbühel beendet.

Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit 30 Mann und 5 Fahrzeugen unter der Leitung von KDTSTV Albert Haas. Fotos von der Stadtfeuerwehr Kitzbühel, Bericht von Michael Engl