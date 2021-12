Brand eines Einfamilienhauses in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 17.12.2001, gegen 13:00 Uhr brach in Hopfgarten bei einem im Bau befindlichen Einfamilienhaus ein Brand durch vermutlichen am Vormittag durchgeführten Flämmarbeiten aus. Durch den Einsatz der FFW Niederau wurde ein Großteil der Fassade für die Brandbekämpfung entfernt und in weiterer Folge konnte der Brand gelöscht werden.



Durch den Brand entstand beim Haus ein erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt. Nach Abschluss der Erhebungen werden Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet.

PI Hopfgarten - TelNr.: 059133 / 7203