Brand eines Einfamilienhauses in Going

Going | Am 15. Jänner 2022 gegen 22:40 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Hauses in der Innsbruckerstraße im Gemeindegebiet von Going am Wilden Kaiser. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war das Gebäude an drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 31 bis 33 Jahren vermietet. Ab ca. 10:00 Uhr beheizten die Männer den im Wohnzimmer im Erdgeschoss befindlichen Kachelofen durchgehend mit Holzscheiten, ehe sie das Haus gegen 13:30 Uhr verließen.

Aufgrund derzeitigen Brandursachenermittlung kann davon ausgegangen werden, dass das Feuer im oberhalb befindlichen Wohnzimmer ausgebrochen ist und sich von dort ausgebreitet hat. Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt. Auch für die umliegenden Häuser bestand keine Gefahr. Das Gebäude wurde durch Brand stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Freiwilligen Feuerwehren Going am Wilden Kaiser, St. Johann in Tirol und Ellmau standen mit 14 Fahrzeugen und ca. 100 Einsatzkräften im Einsatz.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 / 7200