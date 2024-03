Blasmusik & Beatboxing im Einklang

Für einen besonderen musikalischen Genuss sorgte am Wochenende die Musikkapelle St. Ulrich unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Wörter.



St. Ulrich | Das diesjährige ausverkaufte Frühjahrskonzert der Musikkapelle St. Ulrich ist in die Kategorie „außergewöhnlich, einzigartig, erlebnisreich“ einzustufen. Moderator Thomas Mettler verband 140 Jahre Musikkapelle mit tausenden von Proben, Ausrückungen, Veranstaltungen, aber auch mit Generationen übergreifender Kameradschaft, gemeinsamen Erfolgen und prägenden Erlebnissen.



Der Klangkörper fand einen außergewöhnliche Zugang zur Blasmusik von heute. Die 67 Personen starke Kapelle hat mit Qualität und Vielfalt längst einen Namen im Tiroler Blasmusikverband erarbeitet, freuen sich die Verantwortlichen.



Musik von Strauß bis hin zum Beatbox

Die Programmauswahl umfasste neben den imposanten und herausfordernden Ouvertüren „Festive“ und „Die diebische Elster“ auch die Polka francaise „Die Tauben von San Marco“ von Johann Strauß Sohn, uraufgeführt im Februar 1884, dem Gründungsjahr der Musikkapelle St. Ulrich.



Mit „Visions“ vom Schweizer Komponisten Mario Bürki begann der spektakuläre zweite Teil – die Musikanten sangen im völlig dunklen Publikumssaal, während einige Solisten auf der Bühne und im Saal die Surround-Visionen intonierten.



Für Furore sorgten dann die Solisten Raphael Simair auf der Trompete mit dem Song „Nothing´s gonna change my love for you“ sowie der Beatboxer Manuel Gasteiger aus St. Jakob. Nur mit dem Mund imitierte er die Schlagzeug- und Percussionbeats zum Stück „Drummersplash“ – eine in dieser Form einzigartige Kombination aus Blasmusik und Beatboxing. Bei den Zugaben brillierte Johannes Simair als weiterer Solist auf dem Tenorhorn. rw



Bild: Die Musikkapelle St. Ulrich startete mit „Visions 140 Jahre voller Träume“ in ihr Jubiläumsjahr. Foto: Wörgötter