Bischof weihte Josefskapelle ein

Feierstunde am Achenzipf in St. Johann: Erzbischof Franz Lackner weihte nicht nur die neu errichtete Josefskapelle, sondern auch die Josefsglocke und die Statue ein.



St. Johann | Es war ein ganz besonderer und vor allem seltener Festakt, der am Sonntag in St. Johann über die Bühne ging: Am Achenzipf wurde die neu errichtete Kapelle St. Josef seiner Bestimmung übergeben und von Erzbischof Franz Lackner geweiht. Nicht nur zahlreiche Vereinsabordnungen waren bei der Festmesse mit dabei, auch LA Peter Seiwald, NR Josef Hechenberger sowie Vize-Bgm. Hubert Almberger gratulierten der Errichterfamilie Hauser.



Es war die schwere Corona-Erkrankung Manfred Hausers, die seine Frau Dagmar bewog, zum Dank für Manfreds Genesung eine Kapelle zu errichten. Die Familie Hager (Binderhof) stellte den Baugrund zur Verfügung. Die Baukosten über 100.000 Euro wurden zum einen von der Familie, zum anderen über Spenden aufgebracht. Ein besonderer Dank erging im Rahmen des Festaktes an Ekkehard Schwaiger. Der pensionierte St. Johanner Unternehmer hatte einen Großteil des notwendigen Betrages gespendet.



Die Weihe der Kapelle durch Erzbischof Franz Lackner war überdies eine ganz besondere Ehre für die Familie – Manfreds Bruder Christian ist Priester und zelebrierte gemeinsam mit dem Bischof die feierliche Messe, an der auch zahlreiche St. Johanner teilnahmen. In seiner Predigt bezeichnete Lackner den Heiligen Josef als „Lichtgestalt des Glaubens“.



Nicht nur die Kapelle wurde Sonntagnachmittag geweiht, auch die Glocke sowie eine Josefstatue erhielten den Segen. Die musikalische Umrahmung übernahm unter anderem der „Arzberger Zwoagsang“ aus Brandenberg.



Dagmar Hauser bedankte sich im Rahmen des Festaktes auch im Namen ihres Mannes Manfred bei ihrer Schwiegermutter Marianna und den vielen Helfern. Margret Klausner

Bild: Die Familie Hauser ließ die neue Kapelle Sankt Josef am Achenzipf in St. Johann errichten. Am Sonntag wurde die kleine Kapelle eingeweiht, Erzbischof Franz Lackner segnete im Rahmen der Kapellenweihe auch die Glocke. Zahlreiche Vereinsabordnungen nahmen am Festakt teil. Fotos: Klausner

Bild: Die Initiatoren Dagmar und Manfred Hauser mit Schwager bzw. Bruder, dem Pfarrer Christian Hauser (links).