Billardclub Saustall Fieberbrunn

Am Samstag, 6. November trafen, sich44 Mannschaften zum 20. Pillerseer Doppelbillardturnier in der Sportstätte des Billardclub Saustall Fieberbrunn.



Fieberbrunn | Nach zahlreichen spannenden Partien am Nachmittag wurden die Viertelfinalspiele in den frühen Abendstunden erreicht, wo es zu folgenden Paarungen kam.



Im ersten Viertelfinalspiel konnte sich „Team Kreuzweh“ (Markus Trixl und Mike Koidl) gegen „Kegelbahn Reith2 (Christian Jöchl mit Reinhold Styblo) durchsetzen und anschließend konnte Team „Heid guits“ (Engelbert Frick und Tobias Musil) gegen Team „Epic fail“ (Harald Kapferer und Johannes Bachler) gewinnen. Im dritten Viertelfinalspiel gewann Team „Überregional“ (Frederike Steiner und Simon Astl) gegen das Team „NÖ zu TI“ (Mike Vögerl und Clemens Putz) und im vierten Team „Kegelbahn 1“ (Philipp Neumayer und Tobias Zimbelmann).



Im 1. Halbfinale konnte Team „Heid guits“ gegen Team „Kreuzweh“ die Oberhand behalten während in Halbfinale 2 Team „Überregional“ gegen Team „Kegelbahn Reith 1“ gewinnen konnte. Im Finale konnten sich Engelbert Frick und Tobias Musil gegen das Team gebildet aus Frederike Steiner und Simon Astl durchsetzen und die wunderschönen, von Franz Bachler gefertigten Jubiläumspokale glücklich in die Höhe stemmen.

Bild: Die glücklichen Preisträger des 20. Pillerseer Doppelbillardturniers. Foto: BC-Saustall